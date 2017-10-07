Сурков заявляє, що переговори з Волкером по Донбасу пройшли конструктивно

Помічник президента Росії Владислав Сурков заявив, що переговори зі спецпредставником Держдепартаменту США по Україні Куртом Волкером, що пройшли сьогодні в Белграді, "були конструктивними", передає РБК.

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"Обговорювався запропонований Росією проект резолюції ООН по Донбасу. Знайдено взаєморозуміння з низки позицій. Більшість виявлених розбіжностей визнані здоланними", - сказав Сурков.

Він додав, що обидві сторони підкреслили необхідність виконання Мінських угод при вирішальній ролі "нормандського формату" і Мінської контактної групи.

"Домовилися з Куртом, що наші консультації з українського врегулювання будуть продовжені в необхідному для досягнення результату обсязі. В тому, що в остаточному підсумку результат буде, не сумніваємося", - сказав Сурков.

Як повідомляв УНІАН, у столиці Сербії Белграді в суботу відбулися переговори Волкера і Суркова про перемир'я на сході України.

Голова сербської дипломатії Івіца Дачич заявив, що ця зустріч - "показник зміни і поліпшення зовнішньополітичної позиції Сербії".

Нинішня зустріч стала другою для Суркова і Волкера і проходила в Белграді. Перша їх зустріч пройшла в Мінську 21 серпня.