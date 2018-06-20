Віхи тижня: Тимошенко порадувала Путіна, Янукович розговорився, Ющенко завмер в очікуванні

Конституційний Суд не подарував Президентові можливість розпустити Верховну Раду. Юлія Тимошенко спробувала повернути довіру Володимира Путіна. Віктор Янукович заявив, що не вірить у можливість подолання суперечностей з БЮТ.

Конституційний Суд блискуче підтвердив статус зборів прихильників розумних компромісів, не давши однозначної відповіді на президентське подання про необхідність коаліції після переформатування вносити нову кандидатуру прем`єра. Не виключено, що судді на Жилянській розуміють, що зміна глави держави пройде куди швидше, ніж ротація інших політичних лідерів. У сухому залишку президентській команді залишилася тільки можливість апелювати до громадськості, нарікаючи на непрацездатність Верховної Ради. Правда, на парламентаріїв, які добре відпочили, випади Банкової особливого враження не справлять, а громадяни куди більше стурбовані проблемами виживання і боротьби з економічною кризою. Парадоксально, але факт: з початку року в країні щомісячно перевиконується бюджет, план з податків і зборів, а «жить лучше, жить веселее» чомусь не стає.

До речі, КС розпочав і розгляд подання про дату проведення президентських виборів. Експерти схиляються до думки, що її перенесуть з осені 2009-го на січень 2010-го, тим самим знівелювавши першоквітневий політичний порив 401 парламентарія. Втім, основні фаворити майбутніх перегонів вже і без того маневрують напередодні офіційного старту виборчої кампанії. Ось тільки діють в більшості своїй без вогника, відбуваючи номер. В українській політиці взагалі «настоящих буйных мало», від того і носить вона середньозважений характер.

Наприклад, Віктор Янукович розговорився в ефірі 5 каналу і зізнався, що вже давно, але без особливого успіху веде консультації з Юлією Тимошенко. Лідер Партії регіонів підкреслив, що не вірить у можливість ухвалення змін до Конституції до 25 жовтня, оскільки у регіоналів з бютівцями чимало суперечностей. Володимир Литвин завчасно попередив, що не буде освячувати своєю присутністю маловймовірну з погляду Януковича коаліцію БЮТ і Партії регіонів. Його, правда, поки туди ніхто не кличе - процес переговорів не відрізняється динамізмом. Сам Віктор Федорович відомий своїми здібностями до вичікування і мімікрії, хоча рейтинг по ідеї повинен розвивати в ньому якості хижака. Але Янукович живе за принципом «опозиція все спише», уникаючи різких рухів. Втім, у своїй пасивності головний регіонал не унікальний. Якщо українські ліві сили, включаючи комуністів, які мають парламентське представництво, не зуміли провести масштабні акції протесту на честь Першотравня навіть в умовах кризи, говорити про їх ефективну опозиційність не доводиться.

Не має спокою Юлія Тимошенко - прем`єр відвідала Москву, щоб спробувати відновити втрачене після підписання з представниками ЄС Брюссельської декларації про модернізацію української ГТС взаєморозуміння. Юлія Володимирівна запросила росіян взяти участь у модернізації вітчизняної труби і погодилася сплатити послугами з транзиту закачуване в підземні газосховища «блакитне золото». Не забула Тимошенко порадувати Володимира Путіна, заявивши, що Україна не постачає зброю Грузії. Повернувшись до Києва, Юлія Володимирівна намагалася запевнити журналістів, що наша країна на жодні поступки Росії не пішла.

Енергійно намагається залишитися загадкою для майбутніх виборців Сергій Тігіпко, який встиг пообіцяти не тільки висунути свою кандидатуру на президентських виборах, але і фінансувати її проведення винятково з власних коштів. Напевно, цей випадок електорального госпрозрахунку (за винятком балотування відверто безнадійних кандидатів) є унікальним для України. Правда, цей передвиборчий подвиг не позбавить Сергія Леонідовича необхідності постійно спростовувати припущення про свій статус технічного кандидата Тимошенко і відповідати, чому в 2004 році він вважав за краще бути начальником штабу у Януковича, а не кандидатом у Президенти.

Євген Магда