Спецслужби Росії можуть ліквідувати замовника вбивства Вороненкова - Шкіряк
Самому Тюріну тепер загрожує ліквідація в Росії, бо він забагато знає, переконаний Шкіряк.
Росія не видасть кримінального авторитета Володимира Тюріна, бо він забагато знає. Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк, передає Еспресо.TV.
"За жодних обставин Росія його не видасть Україні", - сказав він.
Крім того, самому Тюріну тепер загрожує ліквідація в Росії, бо він забагато знає.
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"Самому Тюріну в Росії загрожує ліквідація з боку російських спецслужб, оскільки він є свідком їхньої участі у замовленні вбивства Вороненкова", - сказав Шкіряк.
З його слів, сам Тюрін є лише виконавцем у справі про вбивство екс-депутата Росії Дениса Вороненкова, а справжніми замовниками вбивства є російські спецслужби та керівництво Росії.
Нагадаємо, 9 жовтня глава ГПУ Юрій Луценко заявив, що замовником вбивства колишнього депутата Державної думи Російської Федерації Дениса Вороненкова був кримінальний авторитет Володимир Тюрін.
Як повідомляв УНІАН, Вороненкова вбили 23 березня в центрі Києва. Внаслідок перестрілки також було поранено його охоронця і самого нападника, який пізніше помер від поранень.
Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що стрілок - громадянин України 1988 року народження Паршов. За даними Геращенка, Паршов народився в Севастополі, був завербований російськими спецслужбами. Пізніше в СБУ заявили, що ще з'ясовують, чи був Паршов агентом ФСБ РФ.