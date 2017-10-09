Прокуратура назвала замовника та організаторів вбивства Вороненкова (фото, відео)

Замовником вбивства колишнього депутата Державної думи Російської Федерації Дениса Вороненкова був кримінальний авторитет Володимир Тюрін.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко.

"Ми переконані, що вбивство Дениса Вороненкова пов'язане з його свідченнями щодо присутності російських військ на території України, а також у справі щодо державної зради Віктора Януковича, підтвердженого ним як свідком подія у Думі Російської Федерації. Щоб не допустити цих свідчень Вороненкова в українських і міжнародних судах представники російських спецслужб підготували план його фізичного знищення як свідка. Фактичним замовником вбивства, за інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, підтвердженого слідством столичної прокуратури, став підконтрольний ФСБ кримінальний авторитет Тюрін Володимир Анатолієвич", - повідомив Луценко.

Крім того, за даними слідства, замовник мав особистий мотив.

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"До того ж, замовник мав особистий мотив до вбивства - 8 років тому він був цивільним чоловіком Максакової, яка під час вбивства, як відомо, була дружиною пана Вороненкова. Тюрін погодився на фінансування та організацію злочину в обмін на преференції з боку російських спецслужб щодо контролю кримінальних угрупувань на території Росії та деяких країн СНД", - підкреслив генпрокурор

Разом з тим, як заявив Луценко, вбивство готувалося разом із керівництвом ФСБ Росії.

"За достеменно встановленою версією слідства, керівництво ФСБ разом із керівниками злочинного світу Росії готували дії щодо вбивства та щодо усунення з їхньої точки зору надзвичайно цінного свідка з життя", - додав очільник ГПУ.

Луценко наголосив, що слідство встановило всіх учасників групи, причетних до вбивства.

"За результатами масштабного розслідування вдалося встановити всіх учасників злочинної групи, в тому числі замовників, організаторів та виконавців, причетних до цього вбивства. Вдалося відновити повну хронологію подій від підготовки злочину до затримання підозрюваних осіб", - заявив він.

За версією слідства Павло Паршов, який стріляв у Вороненкова, був у змові з громадянами України Василенком, Лосем, Левенцем та Тарасенком.

"Слідство встановило, що злочин скоїв 23 березня 2017 року приблизно об 11:30 громадянин України Паршов Павло Олександрович за попередньою змовою з громадянами України Василенком, Лосем, Левенцем та Тарасенком", - заявив Луценко.

Водночас генпрокурор повідомив, що двоє з п'яти фігурантів затримані.

"Лося та Тарасенка затримано. Василенко та Левенець перебувають у розшуку поза межами України"

Як повідомляв УНІАН, Дениса Вороненкова вбили 23 березня в центрі Києва. Внаслідок перестрілки також було поранено його охоронця й самого нападника, який пізніше помер від поранень.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що стрілок - громадянин України 1988 року народження Павло Паршов. За даними Геращенка, Паршов народився в Севастополі, був завербований російськими спецслужбами. Пізніше в СБУ заявили, що ще з'ясовують, чи був Паршов агентом ФСБ.