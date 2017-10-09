Максакова вважає, що в її колишнього чоловіка не було достатньо підстав для вбивства Вороненкова

Вдова екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова Марія Максакова вважає, що в її колишнього цивільного чоловіка Владимира Тюріна не було достатньо підстав для вбивства Вороненкова, передає "112 Україна".

"Що стосується Тюріна та його особистого мотиву. Він у нього був, але недостатній для того, щоб виробляти такі зухвалі дії на території іншої держави. Так, він ненавидів моє особисте життя, і, безумовно, Денис, якому він не те, що в підметки не годився, а що з ним розмовляти не хотів. Так, зрідка, з приводу дітей. Природно він його доводив до сказу. Це заперечувати не можна. Просто цей мотив недостатній для того, щоб вбивати. Він просто був для нього незручний, але він нічого би не став робити", - сказала вона.

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Максакова також заявила, що знала про результати розслідування вбивства її чоловіка вже 4 місяці.

"Сьогоднішня прес-конференція не стала для мене сюрпризом. Я з цією пекельною інформацією для себе живу вже останні 4 місяці. Я вважаю, що українське слідство продемонструвало просто видатні результати, тому що залишається тільки гадати, скільки зусиль було зроблено злочинцями, щоб замести сліди або перешкодити слідству, а може навіть піти на якісь додаткові хитрощі", - додала вона.

Нагадаємо, 9 жовтня глава ГПУ Юрій Луценко заявив, що замовником вбивства колишнього депутата Державної думи Російської Федерації Дениса Вороненкова був кримінальний авторитет Володимир Тюрін.

Як повідомляв УНІАН, Вороненкова вбили 23 березня в центрі Києва. Внаслідок перестрілки також було поранено його охоронця і самого нападника, який пізніше помер від поранень. Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що стрілок - громадянин України 1988 року народження Паршов. За даними Геращенка, Паршов народився в Севастополі, був завербований російськими спецслужбами. Пізніше в СБУ заявили, що ще з'ясовують, чи був Паршов агентом ФСБ РФ.