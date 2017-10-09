Україна звернеться до Росії щодо екстрадиції замовника вбивці Вороненкова

Україна звернеться до Росії із запитом про видачу підозрюваного у вбивстві колишнього депутата російської Держдуми Дениса Вороненкова - Володимира Тюріна. Про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає ТСН.

"В установлений спосіб пану Тюріну повідомлено про підозру. Відтак буде проводиться досудове слідство. В рамках нього ми будемо звертfтися щодо екстрадиції. З огляду на результати цього звернення буде прийматися рішення. Не відкидаю, що це можуть бути і заочний розшук, заочне засудження тощо", - сказав він.

Своєю чергою, колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов пояснив, чому для РФ буде складно вирішити, чи варто видавати Україні Тюріна.

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"Зараз у Росії, виходить, буде достатньо складний вибір. Тому що від самого початку всі російські телеканали говорили про те що, в цьому вбивстві немає жодного політичного сліду, це кримінальна розбірка. І от зараз є докази, які стосуються одного з найвідоміших кримінальних авторитетів Росії. Який зараз претендує на звання "кримінального короля російського світу". Тепер є варіант – видати цю людину, тим більше, що РФ має таку можливість, тому що він громадянин Казахстану і отримав російське громадянство набагато пізніше – якраз Марія (Максакова – Ред.) клопотала за надання йому російського громадянства, або ж РФ скаже, що це наш політичний інтерес, і відмовиться його видавати", - зазначив він.

На думку Пономарьова, у такому випадку Росія "розпишеться" у тому, хто був зацікавлений у вбивстві Вороненкова.

"Те, що за цим кінець кінцем стоїть російська правоохоронна машина і російські спецслужби – знову ж таки ми великих сумнівів не маємо. Ми знаємо, яким саме чином Тюрін був познайомлений з Олегом Феоктістовим, знаємо, яким чином було організовано між ними спілкування", - додав він.

Як повідомив Луценко, замовником вбивства колишнього депутата Державної думи Російської Федерації Дениса Вороненкова був кримінальний авторитет Володимир Тюрін.