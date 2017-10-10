Україна й Туреччина підписали план дій щодо розвитку двосторонніх відносин до 2020 року

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін та міністр закордонних справ Турецької Республіки Мевлют Чавушоглу ухвалили план дій щодо розвитку двосторонніх відносин на період 2017-2019 років.

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідні документи сьогодні у Києві підписано після шостого засідання Стратегічної ради високого рівня під головуванням президентів України Петра Порошенка та Туреччини Реджепа Тайїп Ердогана.

Глави зовнішньополітичних відомств обох країн також підписали меморандум щодо взаєморозуміння щодо співробітництва між дипломатичною академією імені Геннадія Удовенка при МЗС України та Дипломатичною академією МЗС Туреччини.

Крім того, Порошенко і Ердоган підписали спільну заяву за результатами засідання Стратегічної ради високого рівня.