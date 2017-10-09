Зустріч Порошенка і Ердогана тривала більше трьох годин
Замість запланованих 45 хвилин, переговори віч-на-віч між президентами України та Туреччини тривали три години.
Замість запланованих 45 хвилин, переговори віч-на-віч між президентами України та Туреччини тривали три години. Про це повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко у Facebook.
Також він зазначив, що з Анкари до Києва прибула велика делегація.
"Сьогодні буде підписано 9 міждержавних документів, в т.ч. про захист інвестицій та уникнення подвійного оподаткування", - зазначив він.
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Цеголко стверджує, що Туреччина увійшла до п'ятірки найбільших торговельних партнерів України.
"Анкара продовжує підтримувати територіальну цілісність України, і введення миротворчої місії на Донбас", - додав прес-секретар президента.
Як повідомляв УНІАН, сторони мають обговорити шляхи поглиблення двосторонньої взаємодії на усіх стратегічних напрямах, а також питання міжнародного миру та регіональної безпеки.
За підсумками засідання Стратегічної ради планується підписання низки двосторонніх документів.