Клімкін відповів главі МЗС Угорщини на заяву щодо перегляду Угоди про асоціацію

Міністр закордонних справ Павло Клімкін наголошує, що Україна погодиться на перегляд Угоди про асоціацію з Євросоюзом лише з метою закріплення європейської перспективи України. Про це глава українcького зовнішньополітичного відомства повідомив у Twitter.

Читайте такожГолова МЗС Угорщини висловився за перегляд Угоди про асоціацію Україна-ЄС через закон про освіту"Дуже здивований заявами глави МЗС Угорщини щодо перегляду Угоди про асоціацію. Планую обговорити всі питання 12 жовтня в Будапешті", - заявив Клімкін.

"Для нас перегляд Угоди про асоціацію можливий лише у контексті забезпечення чіткої європейської перспективи України", - наголосив глава МЗС України.

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто ініціюватиме перегляд Угоди про асоціацію між Україною та ЄС через мовні положення нового закону України «Про освіту».

За словами Сійярто, він планує ініціювати наступного понеділка на нараді міністрів закордонних справ країн-членів Євросоюзу в Люксембурзі розгляд питання про перегляд угоди з Україною.

Сійярто вкотре заявив, що закон створює гіршу ситуацію у сфері освіти для угорців і представників інших нацменшин в Україні, ніж за часів колишнього СРСР.