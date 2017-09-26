Відповідь Будапешта на закон про освіту: Угорщина відтепер блокуватиме будь-яке зближення України з ЄС

Угорщина блокуватиме усі кроки зі зближення України та ЄС в рамках програми «Східне партнерство» і будь-які ініціативи, що сприятимуть євроінтеграції України.

Про це міністр закордонних справ та торгівлі Петер Сійятро заявив у своєму виступі в угорському інформаційному агентстві MTI сьогодні після того, як президент України Петро Порошенко підписав новий закон про освіту в Україні, повідомляється на сайті МЗС Угорщини.

«Угорщина блокуватиме всі кроки в межах Європейського Союзу, які представлятимуть прогрес у процесі європейської інтеграції України у дусі програми «Східне партнерство», - йдеться в повідомленні.

Сіяйтро назвав «ганебним і обурливим» підписання президентом України закону про освіту.

Як сказано у повідомленні, голова угорського МЗС зазначив, що «до цього часу президент Порошенко говорив про те, що хоче наблизити Україну до Європи, але з сьогоднішнім рішенням він віддалився від Європи та зробив величезний крок у зворотному напрямку».

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«Петро Порошенко досі говорив про європейську Україну, але це те, про що він тепер може забути у намірах і цілях, зважаючи на те, що Угорщина буде блокувати всі ініціативи, які могли б бути сприятливими для України на всіх можливих форумах та всіх міжнародних організаціях, і, перш за все, в рамках ЄС», - зазначається на сайті відомства.

«Після укладення Угоди про асоціацію між ЄС та Україною та угоди про безвізовий режим Україна "мала надію", що тепер вона зможе здійснити подальші кроки на шляху до європейської інтеграції», - додали в МЗС Угорщини.

"Ну, це те, про що вони зараз можуть забути", - заявив міністр.

Одночасно із повідомленням МЗС було поширено ілюстрацію з ключовими тезами із заяви Сіярто, при чому на картинці його з висловлювання наведені детальніше, аніж у текстовій заяві, зазначає "Європейська правда".

"Угорщина, перебуваючи в Європейському Союзі, блокуватиме і буде накладати вето на будь-які кроки, які могли б бути подальшим прогресом у процесі європейської інтеграції України у дусі програми Східного партнерства", - йдеться, зокрема, на ілюстрації.

"Сором та розчарування, що Президент України підписав закон про освіту. Ми можемо гарантувати, що це боляче вдарить по майбутньому України", - повідомляється також там.

Як повідомляв УНІАН, закон "Про освіту" Верховна Рада ухвалила 5 вересня. Ним запроваджується 12-річна середня освіта в Україні. Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова – українська.

Законом встановлено, що навчання учнів за програмами 12-річної повної загальної середньої освіти починається: для початкової освіти – з 1 вересня 2018 року; для базової середньої освіти – з 1 вересня 2022 року; для профільної середньої освіти – з 1 вересня 2027 року.

Відповідно до закону, посадовий оклад педагогічного працівника (найнижчої кваліфікаційної категорії) встановлюється в розмірі трьох мінімальних зарплат.

Передбачена атестація педагогічних працівників - чергова атестація проходить не рідше ніж один раз на п’ять років. Рішення атестаційної комісії може бути підставою для звільнення педагогічного працівника з роботи. Також передбачена сертифікація педагогічних працівників шляхом незалежного тестування, самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи.

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Відповідно до закону, керівник державного та комунального закладу загальної середньої освіти призначається на посаду за результатами конкурсного відбору строком на шість років і не більше ніж два строки підряд.

У закладах освіти, відповідно до освітньої програми, можуть викладатися одна або кілька дисциплін двома та більше мовами - державною мовою, англійською та іншими офіційними мовами Європейського Союзу.

Особам, які належать до національних меншин України, гарантується право на навчання в комунальних закладах для здобуття освіти поряд з державною мовою відповідної національної меншини. Це право реалізується через класи (групи) з навчанням мовою відповідної національної меншини поряд з державною мовою.

Особам, які належать до корінних народів України, гарантується право на навчання в комунальних закладах дошкільної і загальної середньої освіти поряд з державною мовою відповідного корінного народу. Це право реалізується через створення класів (груп) з навчанням мовою цього народу поряд з державною мовою.

Встановлено, що особи, які належать до корінних народів, нацменшин України і розпочали здобуття загальної середньої освіти до 1 вересня 2018 року, до 1 вересня 2020 року подовжують здобувати таку освіту відповідно до правил, які діють до набрання чинності даним законом з поступовим збільшенням кількості навчальних предметів, що вивчаються українською мовою.

У Польщі, Румунії, Угорщині, Греції, Болгарії висловили стурбованість у зв'язку з нормами цього закону щодо мови навчання представників національних меншин України.