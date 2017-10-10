Клімкін запитає у глави МЗС Угорщини про видачу угорських паспортів громадянам України

Міністр закордонних справ Павло Клімкін має намір в разі проведення зустрічі з главою МЗС Угорщини Петером Сійярто порушити питання видачі угорських паспортів українських громадянам. Про це глава українcького зовнішньополітичного відомства повідомив у Twitter.

Читайте такожКлімкін відповів главі МЗС Угорщини на заяву щодо перегляду Угоди про асоціацію"Підтверджую готовність до діалогу з Угорщиною на всіх рівнях. Говоритимемо про все, у т.ч. видачу громадянам України угорських паспортів і не тільки…", - наголосив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, за даними угорського видання Magyar Nemzet, Сійярто відмовився зустрічатися з Клімкіним у Закарпатській області для обговорення мовних положень українського освітнього закону.

9 жовтня глава МЗС Угорщини відвідав Ужгород з метою проведення зустрічі з керівниками організацій закарпатських угорців. При цьому, враховуючи те, що Клімкін повторив свою пропозицію про здійснення спільного візиту на Закарпаття для обговорення освітнього закону, Сійярто заявив, що його український колега спізнився з цією пропозицією і що із закарпатськими угорцями потрібно було говорити до ухвалення закону.

В Ужгороді Сійярто також заявив, що ініціюватиме перегляд Угоди про асоціацію між Україною та ЄС через мовні положення нового закону України «Про освіту». Своєю чергою Клімкін сьогодні, 10 жовтня, наголосив, що Україна погодиться на перегляд Угоди про асоціацію з Євросоюзом лише з метою закріплення європейської перспективи України.

29 вересня посол Угорщини в Україні Ерно Кешкень анонсував візит міністра закордонних справ України Павла Клімкіна до Будапешта на 12 жовтня.