У МОН анонсували переговори із Угорщиною щодо закону про освіту

Очільниця Міносвіти Лілія Гриневич розповіла, коли вона зустрічається для переговорів із представниками Угорщини щодо закону «Про освіту», пише «112.ua».

За її словами, переговори заплановані на 19 жовтня.

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"Ми зустрічаємося в середу з міністром освіти Румунії, у мене заплановано на 19 жовтня зустріч з міністром, який відповідає за освіту в Угорщині. Я сподіваюся, що під час цих зустрічей у нас буде не тільки політична розмова, а й професійна розмова, педагогічна, освітня розмова", - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН раніше, уряд Угорщини вирішив блокувати всі подальші рішення Європейського союзу, спрямовані на зближення ЄС з Україною. Про це заявив у вівторок міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто. Таке рішення стало відповіддю офіційного Будапешта на підписання президентом Порошенком закону "Про освіту".

"Ми можемо гарантувати, що це боляче вдарить по майбутньому України", - підкреслив глава МЗС.