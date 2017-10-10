Міністр закордонних справ Угорщини відмовився зустрічатися з Клімкіним на Закарпатті – ЗМІ

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відмовився зустрічатися з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним у Закарпатській області для обговорення мовних положень українського освітнього закону.

Про це повідомляє угорське видання Magyar Nemzet.

9 жовтня глава МЗС Угорщини відвідав Ужгород з метою проведення зустрічі з керівниками організацій закарпатських угорців. При цьому, враховуючи те, що Клімкін повторив свою пропозицію про здійснення спільного візиту на Закарпаття для обговорення освітнього закону, Сійярто заявив, що його український колега спізнився з цією пропозицією і що із закарпатськими угорцями потрібно було говорити до ухвалення закону.

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Як повідомляв УНІАН, 25 вересня президент України Петро Порошенко підписав закон «Про освіту», мовні положення якого (ст. 7 щодо мови освіти) викликали стурбованість низки країн, у тому числі Польщі, Румунії, Угорщини, Греції, Болгарії.

Законом вводиться 12-річна середня освіта, мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова - українська. Водночас особам, які належать до національних меншин або корінних народів України, гарантується право на отримання освіти в класі або групі з навчанням мовою відповідної нацменшини або народу поряд з державною мовою. Ті особи, які почали здобуття загальної середньої освіти до 1 вересня 2018 року, до 1 вересня 2020 року продовжують отримувати освіту відповідно до правил, які діють до набуття цим законом чинності, з поступовим збільшенням кількості навчальних предметів, які вивчаються українською мовою.

Порошенко доручив Міністерству закордонних справ та Міністерству освіти і науки провести з приводу цього закону консультації з європейськими партнерами, зокрема з Радою Європи.

У Міносвіти запевнили, що мовні положення закону не порушують Європейську хартію регіональних мов чи мов меншин і Рамкову конвенцію про захист національних меншин.

28 вересня Клімкін направив 7-му статтю закону про освіту на розгляд Венеціанської комісії. Висновки ВК стосовно закону будуть готові до грудня.

Сійярто заявив, що Угорщина не підриватиме єдність Євросоюзу у питанні антиросійських санкцій через положення закону про освіту в Україні.

Проте він зауважив, що Угорщина блокуватиме всі кроки зі зближення України та ЄС в рамках програми «Східне партнерство» та будь-які ініціативи, що сприяють євроінтеграції України.

9 жовтня Клімкін у Twitter запропонував Сіятро разом відвідати Закарпаття та обговорити мовні положення закону про освіту.