"Куняв на конференції": на Заході прокоментували візит Ердогана до України (відео)

Під час візиту до України президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган засвідчив підтримку територіальної цілісності та суверенітету України і запевнив, що Туреччина не визнає анексію Криму Росією.

Читайте такожУкраїна й Туреччина підписали план дій щодо розвитку двосторонніх відносин до 2020 року"Україна - це ключ до миру та стабільності в нашому регіоні", - цитує заяву Ердогана, проголошену на спільній прес-конференції двох президентів, офіційна Twitter-сторінка президента Туреччини.

Однак, найбільшу увагу спостерігачів привернули не заяви президентів, а те, що під час спільної прес-конференції Ердоган виглядав дуже стомленим і ледве не заснув, передає "Голос Америки".

На відео прес-конференції "видно, що він (Ердоган) неодноразово задрімував під час звернення Порошенка до репортерів в Києві, - повідомляє британська Daily Mail, - одного разу український президент навіть постукав по столу зліва від Ердогана, коли голова очільника Туреччини схилилась".

"Ердогана продовжувало хилити до сну, в той час як президент Порошенко мав все більш сердитий вигляд", - пише у Twitter турецький журналіст та голова Стокгольмського центру свободи Абдулла Бозкурт.

Poroshenko's banging on the table did not do the trick. #Erdogan drifts off for the FOURTH time as Ukraine president continues speaking up. pic.twitter.com/Ikj9bcgcbn — Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) October 9, 2017

Візит Ердогана до України відбувся на фоні потепління відносин Туреччини з Росією і дипломатичної кризи в двосторонніх відносинах між Туреччиною та США. "Не розумію, чому Ердоган їде до України. Він не багато зробив для кримських татар, і купує S400 та ядерні станції у Путіна", - заявив німецький економіст Тімоті Еш.