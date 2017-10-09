Туреччина не визнає незаконну анексію Криму - Ердоган

Президент Турецької Республіки Реджеп Тайїп Ердоган заявляє, що Туреччина не визнає незаконну анексію Криму. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком у Києві.

«Я ще раз запевнив пана Порошенка, що Туреччина продовжуватиме підтримувати суверенітет України, її територіальну цілісність, включно з Кримом, та політичну консолідованість», - зазначив Ердоган.

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«Ми не визнали і не визнаємо незаконну анексію Криму. Ми дуже задоволені підтримкою, яку надає Україна кримським татарам, які довели вірність своїй країні», - сказав він.

За словами Ердогана, Туреччина продовжуватиме пильно слідкувати за ситуацією довкола кримських татар в окупованому Криму та підтримуватиме це питання на міжнародному порядку денному.

Як повідомляв УНІАН, санкції США проти Росії діятимуть до повернення Криму Україні.