Ердоган прибув до АП на переговори з Порошенком й звернувся до варти українською (фото)

Президент Турецької Республіки Реджеп Тайїп Ердоган прибув в Адміністрацію президента України на переговори з главою Української держави Петром Порошенком.

Як передає кореспондент УНІАН, Порошенко та його дружина Марина зустрічали Ердогана та його дружину Еміне на ганку АП на червоному килимі.

Оркестр почесної варти президента зіграв державні гімни України та Туреччини.

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Окремо на ганку АП вишикувалася турецька урядова делегація у кількості 13 членів та члени українського уряду. Порошенко і Ердоган потисли руки урядовцям обох країн та зайшли у будівлю АП.

У рамках візиту Ердогана відбудеться шосте засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною під співголовуванням лідерів держав.

Також, сторони обговорюватимуть шляхи поглиблення двосторонньої взаємодії на усіх стратегічних напрямах, а також питання міжнародного миру та регіональної безпеки.

За підсумками засідання Стратегічної ради планується підписання низки двосторонніх документів.