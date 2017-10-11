Рада Європи має консолідувати усі інститути задля системного тиску на РФ - Порошенко

Президент України Петро Порошенко на переговорах з генеральним секретарем Ради Європи Турбйорном Ягландом наголосив, що РЄ має консолідувати усі інститути задля продовження системного тиску на Російську Федерацію. Про це повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Порошенко подякував Раді Європі за підтримку і відзначив, що з самого початку агресії Росії проти України Комітет міністрів та Парламентська Асамблея рішуче виступили на захист територіальної цілісності та суверенітету України.

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Також він наголосив на необхідності консолідації усіх інститутів Ради Європи для продовження системного тиску на Росію з метою виконання нею вимог РЄ щодо припинення агресії проти України.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко переконаний, що Росія не напала би на Україну, якби Київ не відмовився від ядерної зброї у 1994 році.