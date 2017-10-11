Росія не напала би на Україну, якби Київ не відмовився від ядерної зброї - Порошенко

Президент України Петро Порошенко переконаний, що Росія не напала би на Україну, якби Київ не відмовився від ядерної зброї у 1994 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час виступу на пленарному засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи сьогодні у Страсбурзі.

«Росія разом з Великою Британією, США, Францією та Китаєм були гарантами нашого суверенітету та територіальної цілісності в рамках Будапештського меморандуму, коли Україна віддала третій за розміром ядерний арсенал», - зазначив він.

«Якщо б ми його не віддали, думаєте, Росія напала би на нас? Звичайно, ні. Але ми не бажаємо повернення ядерного арсеналу, навпаки, ми вважаємо, що система нерозповсюдження – це шлях до глобальної безпеки», - додав президент України.

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Як відомо, у 1994 році Україна відмовилася від ядерної зброї. Після цього в 1994 році Україна, США, Росія та Велика Британія уклали Меморандум про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (Будапештський меморандум). Він містить пункти, які надають Україні гарантії її суверенітету та безпеки.

Згідно з меморандумом, США, РФ і Велика Британія зобов'язалися, зокрема, поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України; утримуватися від загрози силою, її застосування проти територіальної цілісності та політичної незалежності України.

Згодом дві інші ядерні держави – Китай та Франція – висловили аналогічні гарантії Україні у формі заяв.

Однак Росія у березні 2014 року після введення військ окупувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. РФ поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. З середини квітня 2014 року в Луганській і Донецькій областях тривають бойові дії.