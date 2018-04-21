Люди Корчинського закидали комуністів димовими шашками (фоторепортаж)

Сьогодні українські комуністи відзначають 89-у річницю Жовтневої революції. Сформувавши колону біля станції метро "Арсенальна", лідер КПУ Петро Симоненко повів її через Європейську площу і Хрещатик до пам`ятника Леніну.

Представники Компартії тримали в руках червоні прапори, а також портрети Леніна і Сталіна, плакати з написами: «Моя батьківщина – Радянський Союз!», «НАТО ми не здамося!», «Оранжотанги! Валіза, вокзал, Брюссель!», «Російсько-українсько-білоруському союзу бути!», «ОУН-УПАдли, ГЕТЬ!», «Геть інститут президентства, що принизив свій народ злиденністю!».

Не обійшлося без сутичок. На Європейській площі Києва співробітники правоохоронних органів затримали декілька активістів «Братства», які кидали димові шашки під ноги активістів КПУ.

.

Як передає кореспондент УНІАН, порушників правопорядку посадили в міліцейський автомобіль і повезли.

Комуністи теж вирішили показати міліції свій норов. Учасники акції під час свого руху перекрили майже всю праву частину Хрещатика. На розі Хрещатика і вулиці Прорізної кордон міліції намагався зупинити рух колони і витіснити її на тротуар. Тут відбулась коротка сутичка, після якої частина колони обійшла кордон міліції тротуаром, а частина прорвалась на проїжджу частину.

Так колона прибічників КПУ дійшла до Бесарабської площі, де квіти до пам’ятника Леніну поклали лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО, перший віце-спікер Адам МАРТИНЮК, декілька депутатів із фракції КПУ.

На цьому акція з відзначення 89-ї річниці Жовтневої революції закінчилась.

Фото Сергія Світлицького