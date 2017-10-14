Президент Петро Порошенко на Житомирщині бере участь у заходах з нагоди Дня захисника України.

Як передає кореспондент УНІАН, гелікоптер Порошенка об 11.40 прибув на розташований у Житомирському районі військовий аеродром “Озерне”.

Сьогодні в області відбудеться низка урочистих заходів за участю керівництва держави. Зокрема, церемонія нагородження державними відзнаками кращих українських військовослужбовців, передання підрозділам Збройних сил України систем озброєння та військової техніки, що були вироблені або відновлені на підприємствах вітчизняного оборонно-промислового комплексу, а також демонстрація епізоду тактичного навчання з бойовою стрільбою.

Як повідомляв УНІАН, президент сьогодні анонсував передання Збройним силам чергових 200 одиниць озброєння та техніки, в тому числі 62 танків.