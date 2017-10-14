Президент анонсував передачу військовим 200 одиниць озброєння та техніки

09:43, 14 жовтня 2017
Суспільство
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За словами глави держави, найвища честь для нього від імені українського народу висловити щиру вдячність усім військовослужбовцям за героїзм і мужність, самопожертву і звитягу, патріотизм і вірність присязі.

Порошенко може передати чергову партію зброї та техніки вже сьогодні / фото УНІАН

Президент України Петро Порошенко анонсував передання Збройним силам чергових 200 одиниць озброєння та техніки, в тому числі 62 танків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час урочистого ритуалу складання клятви ліцеїста вихованцями Київського військового ліцею імені Івана Богуна на Софійській площі у Києві.

«Прямо звідси я вирушаю у війська, щоб передати чергову партію зброї та техніки – 200 одиниць, серед них 62 танки», - сказав він.

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За словами глави держави, найвища честь для нього від імені українського народу висловити щиру вдячність усім військовослужбовцям за героїзм і мужність, самопожертву і звитягу, патріотизм і вірність присязі.

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Теги: #День захисника України#зброя ЗСУ