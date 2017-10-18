Мітингувальники під Радою просять правоохоронців вимкнути гучномовець, щоб той їх не провокував

Мітингувальники під Верховною Радою просять поліцейських вимкнути гучномовець, який попереджає учасників акції протесту про адміністративну та кримінальну відповідальність за протиправні дії.

Читайте такожПід стінами Верховної ради залишаються близько 200 мітингувальниківЯк передає кореспондент УНІАН, правоохоронці не погодились на це прохання.

Біля будівлі парламенту з самого ранку стоїть автомобіль, обладнаний гучномовцями, з якого безперервно лунає аудіозапис, в якому чоловічий голос попереджає учасників акції протесту про кримінальну або адміністративну відповідальність за порушення громадського порядку, перекриття вулиць, спроби штурму адміністративних будівель, тощо.

Щойно до правоохоронців підійшли 5 активістів і попросили вимкнути запис, оскільки, на їхню думку, він лише провокує учасників акції.

Правоохоронці не погодилися виконати це прохання. Натомість одразу автомобіль з гучномовцем оточили біля двох десятків правоохоронців в обладунках.

Як повідомляв УНІАН, вчора під Верховною Радою розпочався мітинг, учасники якого вимагають скасування депутатської недоторканності, внесення змін у виборче законодавство, а також створення Антикорупційного суду. Організаторами акції виступають партії «Об'єднання «Самопоміч», ВО «Батьківщина», «Рух нових сил», «5.10», ВО «Свобода», «Національний корпус», «Правий сектор» та ряд громадських організацій.

Пізніше під Радою відбулися зіткнення поліції і мітингувальників.

Посеред вулиці Грушевського і в Маріїнському парку залишається близько 50 наметів. Мітингувальники збираються пікетувати будівлю парламенту щонайменше до четверга: все залежатиме від того, чи виконають президент та Верховна Рада вимоги учасників акції протесту.

Голова Національної поліції Сергій Князєв заявив, що правоохоронці не збираються силою відтісняти учасників акції протесту під парламентом.