Мітинг в центрі Києва: під Радою залишається близько 50 наметів

Посеред вулиці Грушевського і в Маріїнському парку залишається близько 50 наметів. Голова Національної поліції України Сергій Князєв заявив, що правоохоронці не збираються силою відтісняти мітингувальників. Про це повідомляє ТСН.

Протестувальники наголосили, що готові простояти біля парламенту кілька днів, поки депутати не виконають їхні вимоги. Для них вночі підвозили дрова, оскільки на вулиці було досить прохолодно. Активісти не спали і охороняли зайняту територію, відганяючи сон піснями під баян.

Всі під'їзди до урядового кварталу зараз перекриті, скрізь патрулюють правоохоронці, на всіх арках дворів чергує Нацгвардія: правоохоронці очікують провокацій.

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Поліція заявляє, що не має повноважень звільняти вулицю Грушевського для проїзду, рішення щодо цього - у віданні київської влади.

Як повідомляв УНІАН, вчора під Верховною Радою розпочався мітинг, учасники якого вимагають скасування депутатської недоторканності, внесення змін у виборче законодавство, а також створення Антикорупційного суду. Організаторами акції виступають партії «Об'єднання «Самопоміч», ВО «Батьківщина», «Рух нових сил», «5.10», ВО «Свобода», «Національний корпус», «Правий сектор» та ряд громадських організацій.

Пізніше під Радою відбулися зіткнення поліції і мітингувальників. Учасники заявили, що будуть залишатися в Маріїнському парку до виконання їхніх вимог.