Під час мітингу під Радою пограбували нацгвардійців - Князєв

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пограбування співробітників Національної гвардії під час мітингу під Верховною Радою 17 жовтня.

Про це під час брифінгу заявив керівник Національної поліції України Сергій Князєв, передає ТСН.

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«Сьогодні ми внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне правопорушення за фактом пограбування майна працівників Національної гвардії», - сказав він.

Князєв не став відповідати на питання, що саме відібрали у правоохоронців, але вдень 17 жовтня журналісти писали, що мітингувальники забрали у Нацгвардії щити, які були сховані за автобусом.

Як повідомляв УНІАН, зранку під Верховною Радою відбувається мітинг, учасники якого вимагають скасування депутатської недоторканності, внесення змін до виборчого законодавства, а також створення Антикорупційного суду. Організаторами акції виступають партії «Об'єднання «Самопоміч», ВО «Батьківщина», «Рух нових сил», «5.10», ВО «Свобода», «Національний корпус», «Правий сектор» і низка громадських організацій.