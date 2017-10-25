Саакашвілі отримав з АП документи про позбавлення громадянства України

Екс-президент Грузії, лідер партії «Рух нових сил», екс-глава Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі заявляє, що отримав з Адміністрації президента (АП) документи про позбавлення його українського громадянства і планує найближчим часом оскаржити це рішення в суді. Як передає кореспондент УНІАН, про це Саакашвілі заявив сьогодні біля приміщення Державної міграційної служби України у Києві.

Читайте також"Ось так він знову збрехав": блогер заявив, що Саакашвілі не ночував у наметі під Радою (відео)«Я йду в суд сьогодні чи завтра, тому що нарешті ми отримали документи від Адміністрації президента щодо громадянства, і ми будемо оскаржувати позбавлення мене громадянства. Я буду йти по всіх юридичних процедурах», - запевнив політик.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 24 жовтня, генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі можна депортувати, оскільки немає жодних обставин, які б унеможливлювали ці процесуальні дії. У свою чергу Саакашвілі сказав, що Державна міграційна служба не надала жодних документів,

***Наприкінці липня президент Петро Порошенко підписав указ про припинення Саакашвілі громадянства України. За даними члена колегії МВС Антона Геращенка, Саакашвілі позбавили громадянства, оскільки він надав недостовірні дані, зокрема, щодо його судимості в Грузії. які б свідчили про незаконність його перебування в Україні.

5 вересня заступник міністра юстиції України Сергій Пєтухов повідомив, що Грузія звернулася до України із запитом про розшук, взяття під варту і екстрадицію Саакашвілі. Він уточнив, що, за даними Головної прокуратури Грузії, Саакашвілі є обвинуваченим за чотирма кримінальними справами. Суд у Грузії обрав Саакашвілі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, його оголошено в розшук.

10 вересня Саакашвілі вдалося перетнути польсько-український кордон у пункті пропуску «Шегині». Його прихильники прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також депутатів і громадських діячів, які супроводжували його, і буквально «внесли» їх на територію України. Член партії «Рух нових сил» Давид Сакварелідзе заявив, що Саакашвілі прибув до України, щоб захистити свої права в суді.

16 вересня Луценко заявляв, що через інцидент на кордоні Саакашвілі не будуть заарештовувати і екстрадувати з країни.

3 жовтня генпрокурор повідомив, що після повернення у нелегальний спосіб Саакашвілі на українську територію правоохоронці почали екстрадиційну перевірку.

3 жовтня адвокат Саакашвілі Маркіян Галабала заявив, що 11 вересня Саакашвілі звернувся до ДМС з метою отримання статусу особи, яка потребує додаткового захисту, однак відомство не надало відповіді на звернення.