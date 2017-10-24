Саакашвілі шукатиме захисту від депортації в наметах учасників акції під Радою

Екс-президент Грузії, лідер «Руху нових сил» Міхеїл Саакашвілі заявив про намір переміститися до учасників акції під Верховною Радою. Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Києві під час брифінгу під офісом «Руху нових сил» за адресою: пров. Музейний, 4.

Читайте такожЛуценко остаточно забрехався: Саакашвілі заявив, що не отримував відповіді щодо законності свого перебування в Україні«Я прийняв рішення переміститися до протестувальників ... перед Верховною Радою», -сказав Саакашвілі.

Він також закликав лідерів опозиції, в тому числі лідера «Самопомочі» Андрія Садового, приєднатися до нього.

"Хочу закликати лідерів опозиції - Садового, Анатолія Гриценка та всіх інших - прийти до нас, прийти до мене. І давайте разом говорити про те, що в країні не повинно бути свавілля", - додав Саакашвілі.

"Я хочу просити захисту у моїх лавах, у лавах киян, у пристойних, порядних людей України. Я буду вас захищати, але давайте захищайте мене", - заявив також Саакашвілі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 жовтня, Луценко заявив, що 150-200 мітингувальників під Верховною Радою за фінансової підтримки з-за кордону готують силовий переворот в Україні. За даними прокуратури, кошти для фінансування акції біля будівлі Верховної Ради привозилися до України на приватних літаках громадянами Грузії, які перед цим відвідували Західну Європу.

Також Луценко заявив, що міграційна служба займається видворенням з України 20 громадян Грузії, які були оформлені як "діячі культури", тоді як частина з них виконувала "господарсько-адміністративні функції" поруч з Саакашвілі. "Виконували функції його водіїв, охоронців, помічників", - сказав генпрокурор. Інших осіб, за його словами, було влаштовано на "специфічні посади" в Одеській митниці, причому багато хто з них користувалися службовим транспортом ОДА, за який не платили.

"На сьогодні всі ці люди не мають підстав перебувати в Україні, тому що документи були сфальсифіковані", - зазначив генпрокурор.