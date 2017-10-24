Суд залишив у силі штраф Саакашвілі за прорив кордону України

Апеляційний суд залишив у силі рішення Мостиського районного суду Львівської області щодо незаконного перетину українського кордону колишнім президентом Грузії, екс-головою Одеської ОДА, лідером «Руху нових сил» Міхеїлом Саакашвілі.

Читайте такожСаакашвілі шукатиме захисту від депортації в наметах учасників акції під Радою

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення сьогодні було ухвалено Апеляційним судом Львівської області. Зокрема, суддя Ігор Танечник оголосив, що суд вирішив залишити без змін постанову Мостиського райсуду від 22 вересня 2017 року, якою Саакашвілі визнано винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 Кодексу України про адміністративні правопорушення (незаконний перетин кордону), апеляційні скарги адвокатів залишити без задоволення.

Постанова суду оскарженню не підлягає.

Як повідомляв УНІАН, 10 вересня Саакашвілі вдалося перетнути польсько-український кордон у пункті пропуску «Шегині». Його прихильники прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також депутатів і громадських діячів, які супроводжували його, і буквально «внесли» їх на територію України.

22 вересня Мостиський районний суд Львівської області визнав Саакашвілі винним у незаконному перетині кордону і постановив оштрафувати його на 3,4 тис. грн.