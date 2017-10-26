Охоронець нардепа Мосійчука помер від травм внаслідок вибуху
Охоронець народного депутата Ігоря Мосійчука помер внаслідок отриманих від вибуху травм.
Охоронець нардепа Ігоря Мосійчука внаслідок вибуху біля редакції телеканалу «Еспресо ТБ» помер.
Читайте такожГеращенко перерахував постраждалих і назвав одну з версій замаху на Мосійчука
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 жовтня, пізно ввечері біля редакції телеканалу «Еспрессо» внаслідок вибуху постраждав нардеп Ігор Мосійчук, його охоронець, політолог Віталій Бала і ще одна людина, яка згодом загинув по дорозі в лікарню.
Читайте також: Як стався вибух, хто загинув і в якому стані поранені: все, що відомо про замах на нардепа Мосійчука в Києві (фото, відео)
Пізніше сам Мосійчук заявив, що після проведеної вночі операції його стан стабілізувався. За словами наррдепа, він провів на операційному столі чотири години, медики витягли з його тіла велику кількість осколків.