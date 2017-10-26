Охоронець нардепа Мосійчука помер від травм внаслідок вибуху

00:07, 26 жовтня 2017
Політика
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Охоронець народного депутата Ігоря Мосійчука помер внаслідок отриманих від вибуху травм.

Охоронець Мосійчука загинув / фото Еспресо ТБ

Охоронець нардепа Ігоря Мосійчука внаслідок вибуху біля редакції телеканалу «Еспресо ТБ» помер.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 жовтня, пізно ввечері біля редакції телеканалу «Еспрессо» внаслідок вибуху постраждав нардеп Ігор Мосійчук, його охоронець, політолог Віталій Бала і ще одна людина, яка згодом загинув по дорозі в лікарню.

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Пізніше сам Мосійчук заявив, що після проведеної вночі операції його стан стабілізувався. За словами наррдепа, він провів на операційному столі чотири години, медики витягли з його тіла велику кількість осколків.

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Теги: #замах на Мосійчука#вибух біля Еспресо