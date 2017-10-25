У Києві вибухнув автомобіль Мосійчука: нардепа везуть в лікарню

Депутата з фракції Радикальної партії Мосійчука поранено. Про це сказав нардеп Андрій Лозовий в ефірі телеканалу «112 Україна».

За його словами, це сталося «на вулиці Міцкевича в Солом’янському районі Києва, коли Ігор виходив з ефіру на каналі «Еспресо». Лозовий зазначив, що очевидно був «підірваний автомобіль» біля студії в момент його виходу. За його словами, охоронець Мосійчука, «або загинув або тяжко поранений». А Мосійчук живий, але поранений.

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Лозовий повідомив, що розмовляв з дружиною Мосійчука, котра сказала, що її чоловіка везуть в лікарню.

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Пізніше сам Мосійчук заявив 112, що після проведеної вночі операції його стан стабілізувався. За словами наррдепа, він провів на операційному столі чотири години, медики витягли з його тіла велику кількість осколків.