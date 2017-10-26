Як стався вибух, хто загинув і в якому стані поранені: все, що відомо про замах на нардепа Мосійчука в Києві (фото, відео)

Увечері 25 жовтня о 22:15 біля редакції телеканалу «Еспресо» на вулиці Адама Міцкевича у Солом'янському районі Києва стався вибух, внаслідок якого постраждали чотири особи, включаючи депутата Ігоря Мосійчука. Охоронець нардепа Руслан Кушнір, який був з ним всього один місяць загинув. У нього залишилася маленька донька і вагітна дружина. Також під час вибуху загинув капітан поліції, який жив поруч з місцем вибуху.

Вибух стався після ефіру на телеканалі. За інформацією прес-служби Мосійчука, охоронець нардепа, який виявився співробітником полку особливого призначення, ціною власного життя врятував людей. Також серед постраждалих – політолог Віталій Бала. У нього пошкоджені легені і печінку. Чоловікові провели операцію.

Місце вибуху на картах Google:

Член колегії МВС Антон Геращенко та радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк відразу заговорили про можливу причетність російських спецслужб до теракту.

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Вибух кваліфікували як теракт, тому розслідуванням займатиметься ГУ СБУ у місті Києві, процесуальне керівництво здійснюватиме прокуратура міста Києва.

За попередньою оцінкою правоохоронців, вибухнув мотоцикл, що був припаркований біля автомобіля. За словами працівників телеканалу "Еспресо", які були біля офісу, за 20 хвилин до закінчення ефіру мотоцикла ще не було на місці подій. На ньому, імовірно, прибули двоє чоловіків.

Усі поранені були доставлені до лікарень із пошкодженнями різного ступеню. Мосійчук зараз перебуває у клініці "Борис", у нього – поранення кінцівок, спини та живота. Лікарі прооперували нардепа.

Операція пройшла успішно, і зараз Мосійчука в стані середньої тяжкості перевели в реанімацію.

Пізніше нардеп розповів про свій стан після операції За словами Мосійчука, він провів на операційному столі чотири години, медики витягли з його тіла велику кількість осколків.

"Краще, ніж учора (про свій стан здоров'я - ред.). Я не хотів би зараз в інтересах слідства цього говорити, але повністю переконаний, що слід московський, виконання тут українське. Дам відповідні пояснення правоохоронним органам. Ще не давав, тому що не був в змозі, досі перебуваю в реанімації. Я прооперований, чотири години йшла операція, багато осколків з мене витягли, деякі ще залишилися в мені", - заявив він.

Він також додав, що після замаху має намір посилити свою охорону. "Лікарня оточена по периметру, де я перебуваю. Я буду робити все, щоб моя охорона була досконалою. (Можливо відвідування вас, хто вже був?) Були тут всі. Зараз нікого немає, тому що я в реанімації, лікарі не пускають", - констатував нардеп.

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Мосійчук вважає, що замах на його життя був спланований в Москві.

"Я вважаю, що замовники сидять в Москві. Виконавці - київські. Не виключено, що агентура серед патріотичного середовища. Це перший замах на державного діяча такого рівня в Україні", - заявив він.

На записі перших хвилин після вибуху видно, як на місці інциденту працюють медики, допомагаючи пораненим після вибуху.