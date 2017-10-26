У МВС підтвердили загибель охоронця Мосійчука внаслідок вибуху

У МВС підтвердили, що загиблий внаслідок вибуху на вулиці Міцкевича у Києві працівник поліції полку особливого призначення був охоронцем народного депутата Ігоря Мосійчука.

Як йдеться в повідомленні департаменту комунікації МВС України у Facebook, на місці трагедії постраждало п‘ятеро осіб, серед яких народний депутат Ігор Мосійчук. «Охоронець депутата, 30-ти річний працівник поліції полку особливого призначення, загинув від отриманих поранень. Наразі на місці працює оперативна група та вибухотехніки», – повідомили у міністерстві.

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Теракт буде розслідувати ГУ СБУ у місті Києві, процесуальне керівництво здійснюватиме прокуратура міста Києва.

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Пізніше сам Мосійчук заявив, що після проведеної вночі операції його стан стабілізувався. За словами наррдепа, він провів на операційному столі чотири години, медики витягли з його тіла велику кількість осколків.