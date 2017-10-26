Стало відомо, о котрій літак з Умеровим і Чийгозом прилетить до Києва

Літак із заступниками голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеровим та Ахтемом Чийгозом прибуде до Києва завтра о 13.50. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила в.о. міністра інформаційної політики Еміне Джеппар.

Читайте такожПрибуття Умерова і Чийгоза до Києва перенесено"Прес-конференція звільнених заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза відбудеться завтра - 27 жовтня о 14.00 в аеропорту "Бориспіль" в прес-холі терміналу D (нережимна зона)", - йдеться у дописі.

Літак прибуде о 13.50.

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня так званий «Верховний суд Криму» засудив заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Чийгоза до 8 років ув'язнення в колонії. Окупаційна влада звинуватили Чийгоза в організації масових заворушень на території анексованого Криму.

27 вересня так званий «Сімферопольський районний суд» визнав Умерова винним у закликах до порушення територіальної цілісності Росії і засудив до двох років колонії-поселення. Також Умерову на два роки заборонили займатися громадською діяльністю.

25 жовтня голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Рефат Чубаров повідомив, що Умерова та Чийгоза видали Туреччині, і вони приїдуть в Україну.

Чубаров також заявив, що в процесі звільнення Умерова та Чийгоза були задіяні президент України, лідери інших країн, Меджліс і адвокати.

Літак з Умеровим і Чийгозом мав прибути в аеропорт «Бориспіль» сьогодні ввечері, але пізніше їхнє прибуття перенесли на завтра.