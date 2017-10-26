Літак з Умеровим і Чийгозом прибуде до Києва сьогодні о 19.50

Літак із заступниками голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеровим та Ахтемом Чийгозом, які були незаконно засуджені окупантами в Криму та видані Туреччині, прибуде в аеропорт «Бориспіль» сьогодні о 19.50. Про це повідомила перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова на своїй сторінці у Facebook.

«Час прибуття літака: 19.50», - написала вона і додала, що Меджліс спільно з Мінінформполітики, Міністерством з питань тимчасово окупованих територій та адміністрацією аеропорту «Бориспіль» організовують прес-конференцію Умерова і Чийгоза.

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«Прес-конференція відбудеться о 20.00 в аеропорту "Бориспіль" у прес-холі терміналу D», - додала Джапарова.

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня так званий «верховний суд Криму» засудив заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Чийгоза до 8 років ув'язнення в колонії.

27 вересня так званий «Сімферопольський районний суд» визнав Умерова винним у закликах до порушення територіальної цілісності Росії й засудив до двох років колонії-поселення. Також Умерову на два роки заборонили займатися громадською діяльністю.

25 жовтня голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Рефат Чубаров повідомив, що Умерова і Чийгоза видали Туреччині, і потім вони приїдуть до України.

Чубаров також заявив, що у процесі звільнення Умерова і Чийгоза були задіяні президент України, лідери інших країн, Меджліс і адвокати.