Літак з Умеровим та Чийгозом приземлився в Анкарі

Літак з двома заступниками голови Меджлісу Ільмі Умеровим та Ахтемом Чийгозом, які були незаконно засуджені окупантами в Криму, приземлився в Анкарі. Про це повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко у Facebook.

«Літак з громадянами України Ільмі Умеровим та Ахтемом Чийгозом приземлився в Анкарі», - заявив він.

Цеголко зазначив, що за дорученням президента України їх зустрічатиме посол України та сприятиме їх перебуванню в Туреччині.

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Як повідомляв УНІАН, українські політв'язні Ахтем Чийгоз і Ільмі Умеров, засуджені російськими окупантами в Криму, звільнені від кримінального переслідування. Їх видали Туреччині.

11 вересня так званий «Верховний суд Криму» засудив заступника лідера Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза до 8 років ув'язнення у виправній колонії.

27 вересня так званий «Сімферопольський районний суд» визнав Умерова винним у закликах до порушення територіальної цілісності Росії і засудив до двох років колонії-поселення. Також Умерову на два роки заборонили займатися громадською діяльністю.