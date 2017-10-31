Поранений Осмаєв розповів подробиці вбивства Окуєвої (відео)

Аміна Окуєва і Адам Осмаєв перед обстрілом поверталися до Києва з іншого регіону, за кермом автомобіля перебував Адам. Про це він розповів в коментарі LB.ua.

За його словами, на залізничному переїзді їх машину почали обстрілювати. "Все розліталося навколо мене, панель вся", – згадує Осмаєв.

"Я скільки міг проїхав, тому що потрапили також в двигун, машина зупинилася. Намагався надати першу допомогу (Аміні - Ред.), але їй у голову поцілили", – розповів Адам.

Обстріл він вважає замахом на них обох. І бачить у ньому російський слід, як і в ситуації з Мосійчуком.

Згодом у мережі з'явилося фото автомобіля, в якому вбивці розстріляли Окуеву. Знімок опублікував на своїй сторінці в Facebook боєць АТО Ротан Кримський. "Стрілянина велася справа. Аміна взяла на себе 6 куль з АК", - сказано в підписі до фото.

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Судячи зі знімку, в автомобіль потрапили щонайменше 10 куль.

Як повідомляв УНІАН, увечері 30 жовтня під Києвом була вбита чеченський доброволець Аміна Окуєва. Автомобіль, яким вона була разом з чоловіком Адамом Осмаєвим, був розстріляний на залізничному переїзді. Сам Осмаєв отримав поранення в ногу, його життю нічого не загрожує. Поліцією було введено план "Сирена".