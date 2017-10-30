Прокурор про вбивство Окуєвої: по автомобілю випустили кілька куль

Зловмисники випустили по автомобілю, в якому знаходилися Аміна Окуєва і Адам Осмаєв, кілька куль. Про це в коментарі журналістам заявив прокурор Київської області Дмитро Чибісов, передає 112.ua.

За його словами, на місці вбивства проводяться оперативно-слідчі дії. Згідно з попередніми даними, кілери випустили по автомобілю кілька куль.

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"Зараз оглядається місце події, вносяться відомості до ЄРДР. Всі ці деталі згодом скажемо. Всі обставини досліджуються. Оперативними працівниками та слідчими ведеться огляд прилеглої території, щоб знайти засоби фіксації. Є певні орієнтування. На жаль, не можу озвучити. Можу сказати, що це була не одна куля", - заявив він.

Чибісов додав, що на даний момент проводяться заходи по встановленню місця знаходження стрільців. "Опрацьовуються всі можливі докази, зокрема застосовується технічні засоби для фіксації виявлення, працює група фахівців. Зараз є важливі обставини, які зафіксовані, сподіваємося, надалі будуть встановлюватися. Зараз здійснюється перехоплення осіб, є деякі міркування, але це ще не все, що обробляється", - констатував він.

Згодом у мережі з'явилося фото автомобіля, в якому вбивці розстріляли Окуеву. Знімок опублікував на своїй сторінці в Facebook боєць АТО Ротан Кримський. "Стрілянина велася справа. Аміна взяла на себе 6 куль з АК", - сказано в підписі до фото.

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Судячи зі знімку, в автомобіль потрапили щонайменше 10 куль.

Як повідомляв УНІАН, Убивство Окуєвої сталося 30 жовтня 2017 року неподалік села Глеваха у Київській області. Осмаєв отримав поранення. Поліція оголосила план "Сирена", розшукуючи убивць.