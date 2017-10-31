Все, що відомо про вбивство Аміни Окуєвої (фото, відео)

Сьогодні приблизно о 20:30 в Глевасі Київської області сталося вбивство Аміни Окуєвої - двоє невідомих з автоматичної зброї розстріляли автомобіль, в якому знаходилася Окуєва з чоловіком. Жінку вбили пострілом у голову. Чоловік убитої Аміни Окуєвої, доброволець міжнародного миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва, Адам Осмаєв отримав важкі поранення в ногу. За словами радника глави МВС Антона Геращенка, автомобіль був обстріляний з кущів на залізничному переїзді.

На території столичної області та сусідніх регіонах був введений оперативний план «Сирена».

Як пише УП, після попереднього замаху Окуєвій було надано держохорону. Коли час сплив, їм запропонували продовжити державну охорону, однак Окуєва і Осмаєв відмовились від неї.

Згідно з попередніми даними, кілерів було двоє, вони випустили по автомобілю кілька куль. Місцеві чули постріли, які тривали 5-7 секунд. Стріляли чергами.

"Є певні орієнтування. На жаль, не можу озвучити. Можу сказати, що це була не одна куля", - заявивпрокурор Київської області Дмитро Чибісов. Він додав, що на даний момент проводяться заходи по встановленню місця знаходження кілерів. "Зараз здійснюється перехоплення осіб, є деякі міркування, але це ще не все, що обробляється", - констатував він.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст.115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство, яке розцінюється як замовне.

Глава Нацполіції України Сергій Князєв також стримано прокоментував вбивство. "Я можу підтвердити, що кілька годин тому на цьому місці вчинено вбивство, – одна людина загинула, одна – лежить у лікарні, її життю немає небезпеки. Постраждалим займаються лікарі, його оперують. Хто злочинці, ми поки не знаємо", – зазначив він. Глава Нацполіції не відповів на запитання про мотиви вбивства. Він сказав, що правоохоронці працюють над встановленням злочинців. "Якщо людина мертва, то це вбивство. Не виключаю, що це теракт. Але нехай над цим працюють слідчі і прокурори", - заявив Князєв.

Пізніше чоловік убитої Адам Осмаєв дав коментар. Він розповів, що перед обстрілом він дружиною поверталися до Києва з іншого регіону, за кермом автомобіля знаходився він. За словами Осмаєва, на залізничному переїзді їх машину почали обстрілювати. "Все розліталося навколо мене, панель вся", – згадує він.

"Я скільки міг проїхав, тому що влучили також в двигун, машина зупинилася. Намагався надати першу допомогу (Аміні - Ред.), але їй в голову влучили", – розповів Адам.

Обстріл він вважає замахом на них обох. І бачить у ньому російський слід, як і в ситуації з Мосійчуком.

Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що вбивство Аміни Окуєвої не повинно залишитися безкарним. Про це він написав у Facebook.

"Сьогодні ми втратили Аміну Окуєву, яка стала справжнім героєм чеченського і українського народу. Для кожного патріота України вона стала рідною сестрою. І ворог повинен відповісти за вбивство нашої сестри", - підкреслив він. Турчинов зазначив, що вбивство Аміни Окуєвої - це виклик країні, на який повинна бути жорстка і адекватна відповідь. У вбивстві Окуєвої Турчинов звинуватив Росію.

"Росія, продовжуючи агресію на сході України, розгорнула терор в глибокому тилу, знищуючи мужніх захисників нашої країни", - написав секретар РНБО.

Згодом у мережі з'явилося фото автомобіля, в якому вбивці розстріляли Окуеву. Знімок опублікував на своїй сторінці в Facebook боєць АТО Ротан Кримський. "Стрілянина велася справа. Аміна взяла на себе 6 куль з АК", - сказано в підписі до фото. Судячи зі знімку, в автомобіль потрапили щонайменше 10 куль.

Нагадаємо, це вже не перший замах на подружжя. 1 червня на Подолі в Києві Осмаєв, якого в Росії звинувачували в підготовці замаху на президента Володимира Путіна, і Окуєва приїхали на інтерв'ю з нібито французьким журналістом. При зустрічі він дістав пістолет і влучив в Осмаєва. Його дружина Аміна почала стріляти у відповідь з нагородної вогнепальної зброї та поранила нападника. У МВС заявили, що замах було сплановано і підготовлено російськими спецслужбами.

Досьє

Аміна Окуєва - український лікар, громадський активіст та військовослужбовець чеченського походження. Учасниця подій Революції гідності та війни на сході України у складі батальйону «Київ-2».

Народилася 5 червня 1983 року в Одесі; разом із родиною мешкала у Москві та Грозному. До України повернулася 2003 року через Другу чеченську війну, вступила до Одеського медичного університету, який закінчила за спеціалізацією загальна хірургія. Після здобуття вищої освіти працювала лікарем-інтерном в Одесі.

З початком Євромайдану вступила до Самооборони, де була лікарем 8-ої Афганської сотні. З початком війни на сході України, у липні 2014 року, вступила до лав батальйону «Київ-2», куди була записана фельдшером, проте за словами самої Аміни Окуєвої медициною займалася мало. Брала участь в обороні Дебальцевого, виконуючи бойові завдання поблизу Чорнухиного у Луганській області. Пізніше служила у батальйоні «Золоті ворота». Брала участь у створенні Міжнародного миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва, служила прес-офіцером батальйону, домагалася надання батальйону офіційного статусу від МВС.

Брала участь у парламентських виборах 2014 року, балатуючись по одномандатному виборчому округу № 136 у Суворовському районіОдеси (самовисунення), однак, до Верховної Ради VIII скликання не потрапила, отримавши 3,72 % голосів виборців (9 місце на окрузі).

1 червня 2017 року на вулиці Кирилівській у Києві на подружжя Адама Осмаєва і Аміни Окуєвої було скоєно замах: нападник під виглядом журналіста французького видання Le Monde під час зустрічі, перебуваючи в автомобілі разом із парою, відкрив вогонь. У результаті Осмаєв зазнав серйозних поранень; Аміна Окуєва не постраждала, зумівши чотири рази поцілити в кілера, що дозволило правоохоронцям його затримати. За словами Аміни Окуєвої вони з чоловіком до замаху тричі зустрічалися з кілером, оскільки він представлявся журналістом, який готує матеріал про подружжя. За даними МВС кілером може бути особа, пов'язана з главою Чечні Рамзаном Кадировим. Кілер мав при собі документи на імя громадянина України Дакара Олександра Вінустовича, але пізніше був опізнаний як Артур Денісултанов (Курмакаєв).

Була нагороджена орденом "Народний Герой України" у 2015 році. За віросповіданням Аміна Окуєва є мусульманкою. Згідно зі власними релігійними переконаннями носить хіджаб. Мотивом для участі у війні на Донбасі стало переконання того, що Росія є спільним ворогом українців і чеченців. Після завершення війни, планувала пов'язати своє подальше життя з військовою справою як військовий медик або учасник миротворчої місії

Чоловік — Адам Осмаєв. Виховувала сина. Шлюб із Осмаєвим для Окуєвої другий — вперше заміж вийшла, живучи в Москві.

Як повідомляв УНІАН, Убивство Окуєвої сталося 30 жовтня 2017 року неподалік села Глеваха у Київській області. Осмаєв отримав поранення. Поліція оголосила план "Сирена", розшукуючи убивць.