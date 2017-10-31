Турчинов про убивство Окуєвої: ворог повинен відповісти

Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що вбивство Аміни Окуєвої не повинно залишитися безкарним. Про це він написав у Facebook.

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"Сьогодні ми втратили Аміну Окуєву, яка стала справжнім героєм чеченського і українського народу. Для кожного патріота України вона стала рідною сестрою. І ворог повинен відповісти за вбивство нашої сестри", - підкреслив він.

Турчинов зазначив, що вбивство Аміни Окуєвої - це виклик країні, на який повинна бути жорстка і адекватна відповідь. У вбивстві Окуєвої Турчинов звинуватив Росію. "Росія, продовжуючи агресію на сході України, розгорнула терор в глибокому тилу, знищуючи мужніх захисників нашої країни", - написав секретар РНБО.

Згодом у мережі з'явилося фото автомобіля, в якому вбивці розстріляли Окуеву. Знімок опублікував на своїй сторінці в Facebook боєць АТО Ротан Кримський. "Стрілянина велася справа. Аміна взяла на себе 6 куль з АК", - сказано в підписі до фото.

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Судячи зі знімку, в автомобіль потрапили щонайменше 10 куль.

Як повідомляв УНІАН, увечері 30 жовтня під Києвом була вбита чеченський доброволець Аміна Окуєва. Автомобіль, в якому вона була разом із чоловіком Адамом Осмаєвим, був розстріляний на залізничному переїзді. Сам Осмаєв отримав поранення в ногу, його життю нічого не загрожує. Поліцією було введено план "Сирена".