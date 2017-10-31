Правоохоронці досліджують місце вбивства Аміни Окуєвої (фоторепортаж)

Зловмисники випустили по автомобілю, в якому знаходилися Аміна Окуєва і Адам Осмаєв, кілька куль. "Зараз оглядається місце події, вносяться відомості до ЄРДР. Всі ці деталі згодом скажімо. Всі обставини досліджуються. Оперативними працівниками та слідчими ведеться огляд прилеглої території, щоб знайти засоби фіксації", - заявили раніше в прокуратурі Київської області.

Згодом у мережі з'явилося фото автомобіля, в якому вбивці розстріляли Окуеву. Знімок опублікував на своїй сторінці в Facebook боєць АТО Ротан Кримський. "Стрілянина велася справа. Аміна взяла на себе 6 куль з АК", - сказано в підписі до фото.

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Судячи зі знімку, в автомобіль потрапили щонайменше 10 куль.

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Як повідомляв УНІАН, увечері 30 жовтня під Києвом була вбита чеченський доброволець Аміна Окуєва. Автомобіль, в якому вона була разом із чоловіком Адамом Осмаєвим, був розстріляний на залізничному переїзді. Сам Осмаєв отримав поранення в ногу, його життю нічого не загрожує. Поліцією було введено план "Сирена".