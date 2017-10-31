У поліції розповіли, коли Окуєва та Осмаєв відмовилися від держохорони

Аміна Окуєва та її чоловік Адам Осмаєв відмовилися від охорони після попередньої атаки 1 червня 2017 року. Про це повідомив речник Нацполіції України Ярослав Тракало у коментарі "Українській правді".

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"Після того, як закінчився термін надання держохорони, вони відмовилися від охорони після кількох місяців з часу інциденту", - розповів Тракало. Причини відмови подружжя від охорони невідомі.

Згодом у мережі з'явилося фото автомобіля, в якому вбивці розстріляли Окуеву. Знімок опублікував на своїй сторінці в Facebook боєць АТО Ротан Кримський. "Стрілянина велася справа. Аміна взяла на себе 6 куль з АК", - сказано в підписі до фото.

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Судячи зі знімку, в автомобіль потрапили щонайменше 10 куль.

Як повідомляв УНІАН, увечері 30 жовтня під Києвом була вбита чеченський доброволець Аміна Окуєва. Автомобіль, в якому вона була разом із чоловіком Адамом Осмаєвим, був розстріляний на залізничному переїзді. Сам Осмаєв отримав поранення в ногу, його життю нічого не загрожує. Поліцією було введено план "Сирена".