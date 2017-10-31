Парубій передав на підпис Порошенку закон про судову реформу

Голова Верховної Ради Андрій Парубій передав на підпис президенту Петру Порошенку закон щодо проведення судової реформи «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» (№6232).

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Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня парламент ухвалив президентський законопроект про внесення змін до Господарського і Цивільного процесуальних кодексів, Кодексу адміністративного судочинства та інших законодавчих актів (№6232).

Того ж дня перед голосуванням за проект закону в цілому депутати пакетом ухвалили десятки непідтриманих раніше поправок без обговорення.

Серед інших під час ухвалення закону було враховано поправку депутата від Радикальної партії Андрія Лозового щодо обмеження строків досудового розслідування.

Начальник Департаменту спецрозслідувань Головного слідчого управління Генпрокуратури Сергій Горбатюк заявляв, що поправка до Кримінального процесуального кодексу, подана Лозовим, призведе до закриття кримінальних проваджень проти високопосадовців та вбивць.

Заступник генерального прокурора – головний військовий прокурор Анатолій Матіос закликав Парубія не підписувати цей закон, оскільки, за його словами, внесені зміни о КПК «зруйнують слідство» та обмежать права громадян.

У Національному антикорупційному бюро України також закликали президента ветувати ухвалені зміни до Кримінального процесуального кодексу, які, на думку бюро, паралізують роботу органів досудового розслідування.