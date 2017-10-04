Аваков вимагає у Порошенка виправити закон із судреформи

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков просить скасувати запроваджене Верховною Радою скорочення строків досудового розслідування до 6 місяців. Про це він сказав у коментарі "Українським новинам".

"Ми наполягаємо це виправити", - сказав він. Аваков сподівається, що Порошенко врахує зауваження і виправлять ситуацію.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 жовтня, Верховна Рада ухвалила президентський закон про внесення змін до Господарського і Цивільного процесуальних кодексів України, Кодексу адміністративного судочинства та інших законодавчих актів (№6232), які стали останніми необхідними законодавчими змінами для проведення судової реформи.

Законом, згідно з текстом до другого читання, встановлюється, що в судах, Вищій раді правосуддя, Вищій кваліфікаційній комісії суддів України, Державній судовій адміністрації України, їх органах та підрозділах функціонує Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система.

Система також забезпечує ведення Єдиного державного реєстру судових рішень.

Згідно з законом, трансляції судових засідань здійснюватимуться з дозволів судів.

Серед іншого, зокрема, у Кодексі адміністративного судочинства України визначаються особливості провадження у типових та зразкових справах.

Законопроектом також визначаються підстави проведення врегулювання спору за участю судді, яке проводиться за згодою сторін до початку розгляду справи по суті.

У законопроекті йдеться і про порядок розгляду справ Верховним судом, який є судом касаційної інстанції в адміністративних справах. Він переглядає судові рішення місцевих та апеляційних адмінсудів у касаційному порядку як суд касаційної інстанції.

Також у законі України ”Про виконавче провадження” вводиться Єдиний державний реєстр виконавчих документів - автоматизована система збирання, зберігання, захисту, обліку, пошуку електронних виконавчих документів, а також надання інформації з нього.

Крім того, законом внесено зміни, зокрема, до Кодексу законів про працю, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу, Кримінально-виконавчого кодексу, Сімейного та Цивільного кодексів, законів "Про доступ до судових рішень", "Про судовий збір", "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", "Про виконавче провадження" та "Про Вищу раду правосуддя".