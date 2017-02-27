Крим із початку окупації залишили близько 20 тисяч кримських татар - Джемілєв

Про це лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв повідомив під час телемарафону «Крим. Три роки спротиву», повідомляє «Крим.Реалії».

«Близько 20 тисяч кримських татар уже залишили Крим. На наші заклики вони відповідають: «Ви ж не можете гарантувати, що завтра мого сина не вб'ють», – тут нам відповідати немає чого», – заявив Джемілєв.

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Він також додав, що Росія стосовно кримських татар використовує тактику виштовхування за межі Криму.

«Створюються різні умови, щоб татари самі залишали півострів. Відразу після окупації були побоювання, що буде нова депортація кримських татар, для цього були всі передумови. Але цього не сталося», – додав Джемілєв.

Міністерство закордонних справ України неодноразово висловлювало стурбованість переслідуванням громадян України в анексованому Криму, а також закликало Росію припинити тиск на місцевих жителів, звільнити всіх затриманих і ув'язнених за політичними мотивами.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними й засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова й називає це «відновленням історичної справедливості».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні відзначається День спротиву окупації Криму.

Окупаційна влада не припиняє здійснювати репресії проти проукраїнських та кримськотатарських активістів, нині відомо про 17 зниклих безвісти, 12 загиблих, 39 політв'язнів, 10 з яких вже засуджено.

Також у Криму заборонена діяльність Меджлісу кримськотатарського народу як «екстремістської» організації.