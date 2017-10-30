Росіяни бачать менше користі в анексії Криму та добрішають до України - опитування

Росіяни за літо стали краще ставитися до України, а українці – гірше до Росії. Як пише РБК, про це свідчить дослідження Левада-центру та Київського міжнародного інституту соціології, проведене 15-19 вересня.

Якщо в травні цього року добре до України ставилися 26% респондентів, то у вересні – 32%.

Втім, частка росіян, які позитивно ставляться до сусідньої держави, нестійка і коливається від опитування до опитування між чвертю і третиною населення, йдеться в коментарі соціологів до опитування.

Читайте такожВ Україні збільшилася кількість громадян, які вважають себе етнічними українцями - опитування

Водночас, з травня з 43% до 37% знизилася частка українців, які ставляться добре до Росії.

При цьому частка росіян, які виступають за об'єднання Росії і України в одну державу, з травня збільшилася в межах статистичної похибки – з 9% до 11%.

49% опитаних росіян виступають за відкриті кордони між РФ і Україною, а 34% підтримують закриття кордонів і введення віз між країнами.

Серед українців 49% підтримують закриття кордонів, в травні таких налічувалося 43%.

Частка українців, які виступають за відкриті кордони між Росією і Україною, знизилася з 47 до 40%. Всього 4% українців виступають за об'єднання двох держав.

"Відносно стабільним впродовж останніх двох років залишається ставлення росіян до Криму. 84% в цілому підтримують його приєднання (в минулому вересні таких було 83%, у березні 2014 року – 88%). 63% бачать у приєднанні півострова більше користі, ніж шкоди (у минулому березні – 64%, в березні 2015 року – 70%)", – пише РБК.

Опитування "Левада-центр" проводив у вересні серед 1600 осіб у віці від 18 років у 137 населених пунктах 48 регіонів РФ. Статистична похибка не перевищує 3,4%.

У вересні 2013 року, до анексії Криму і військових дій на Донбасі, позитивно ставилися до України 69% росіян, негативно – 23%. Позитивно ставилися до Росії тоді 88% українців, негативно – 9%.

Читайте такожРосіяни стають на шлях анексії Донбасу і знищення "мінського" формату - МЗС

З весни 2014 року розрив між частками позитивних і негативних оцінок суттєво знизився лише один раз, у 2016 році: з 39 п.п. в березні до 8 п.п. в травні. Експерти пов'язали цю зміну настроїв із обміном українки Надії Савченко на російських військовослужбовців Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва.

Ставлення до України в цілому сильно залежить від новинного фону, пояснює соціолог "Левада-центру" Степан Гончаров

"Коли тема стає менш гарячою, немає ескалації конфлікту, спостерігається зростання позитиву. Але це швидко змінюється. Є невеликий прошарок – 10-15% громадян, які найбільш чутливі до політичних подій, уважно за ними стежать. Велика частина суспільства інертна, і тому потрібні справді тектонічні зрушення у відносинах двох країн, щоб більшість змінило свою думку", – сказав він.