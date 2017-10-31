У поліції повідомили про мінування будівлі, де НАБУ проводить обшуки у сина Авакова

Анонім повідомив про мінування будівлі у центрі Харкова, де Національне антикорупційне бюро України проводить слідчі дії.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції України у Харківській області, сьогодні, 31 жовтня, о 12.34 до чергової частини надійшла інформація про закладення вибухівки в будівлі за адресою: вулиця Мироносицька, 22.

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За даними поліції, на місці події працює слідчо-оперативна група Київського відділу поліції та представники вибухо-технічного управління харківської поліції. Проводиться перевірка.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 31 жовтня, з’явилась інформація, що детективи НАБУ проводять обшук у квартирі сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова - Олександра Авакова. В коментарі «Українській правді» Аваков підтвердив цю інформацію. «Так, прийшли до сина з обшуками», - сказав міністр.

Національне антикорупційне бюро України повідомило, що проводить обшуки у справі про можливі розтрати держкоштів при закупівлі рюкзаків для МВС. «У відповідь на запити ЗМІ повідомляємо, що детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП наразі здійснюють слідчі дії (обшуки) в рамках розслідування кримінального провадження за фактом можливої розтрати державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ України», - йдеться у повідомленні НАБУ. У бюро зауважили, що обшуки проводяться за місцем проживання ймовірних фігурантів провадження.