НАБУ підтвердило проведення обшуків у справі про "рюкзаки МВС"

Національне антикорупційне бюро України підтвердило, що детективи бюро проводять обшуки у кримінальному провадженні про можливі розтрати державних коштів під час закупівлі рюкзаків для Міністерства внутрішніх справ.

Про це повідомляється на офіційній сторінці НАБУ в Facebook.

«У відповідь на запити ЗМІ повідомляємо, що детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП наразі здійснюють слідчі дії (обшуки) в рамках розслідування кримінального провадження за фактом можливої розтрати державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ України», - йдеться у повідомленні НАБУ.

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Також у відомстві додали, що обшуки проводяться за місцем проживання ймовірних фігурантів провадження.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні з’явилася інформація, що НАБУ проводить обшук у сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова - Олександра. Про це у коментарі «Українській правді» підтвердив сам Аваков.

За даними джерел видання, обшуки тривають у рамках розслідування щодо рюкзаків, які МВС закупило наприкінці 2014-го - на початку 2015 року.

В лютому 2015 року МВС уклало договори з ТОВ «Дніпровенд» на 5 тис. рюкзаків вартістю 14,49 млн грн та ФОП «Плигачов» на 1 тис. рюкзаків вартістю 2,1 млн грн.

У червні 2015 року вийшло журналістське розслідування про те, що рюкзаки придбано через підприємства, підконтрольні Авакову.

Кримінальне провадження щодо порушень при закупівлі рюкзаків для МВС було відкрито Генпрокуратурою в липні 2015 року. Тодішній генпрокурор Віктор Шокін передав його за підслідністю військовій прокуратурі, а від квітня 2016 ГПУ передала справу НАБУ.

Навесні 2016 року НАБУ в рамках досудового розслідування отримало доступ до банківських рахунків компанії-постачальника тактичних рюкзаків для МВС «Дніпровенд», яку пов’язують із сином Авакова.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи МВС за попередньою змовою з суб'єктами господарської діяльності вчинили розтрату майна при закупівлі 6 тис. рюкзаків для потреб бійців у зоні АТО.

В лютому минулого року з’явилося відео з прихованої камери, на якому видно, як син Авакова нібито домовлявся з екс-заступником глави МВС Сергієм Чеботарем про поставку рюкзаків для підрозділів міністерства.

Раніше повідомлялося, що фірма-постачальник тактичних рюкзаків для МВС пов'язана з харків'янином Володимиром Литвином, який є другом сина Авакова.