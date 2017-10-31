У сина Авакова проводять обшуки - ЗМІ

Детективи НАБУ проводять обшуки у сина очільника МВС Арсена Авакова – Олександра. Про це повідомляє «УП» з посиланням на свої джерела.

Джерела повідомляють, що обшуки тривають у рамках розслідування справи щодо закупівлі наприкінці 2014 на початку 2015 року МВС рюкзаків.

При цьому речник МВС Наталя Статівко в коментарі виданню зазначила: "Не можу ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію, краще, хай це зробить НАБУ".

Читайте такожАваков назвав наметове містечко під Радою "мотлохом" та наказав зняти охорону із периметру парламенту

Однак, повідомляється, що інформацію підтвердив сам Аваков.

"Так, прийшли до сина з обшуками", - повідомив він виданню.

Як повідомляв УНІАН раніше, на Youtube з'явився відеозапис розмови про державну закупівлю рюкзаків для потреб МВС між нібито сином міністра внутрішніх справ Олександром Аваковим і екс-заступником глави МВС Сергієм Чеботарем. Журналісти "Схем" доводили, чому відео може бути справжнім і з допомогою антикорупціонерів кваліфікували ймовірно зняте злочин.

Судячи з запису розмови, людина, яку називають Сашею, обіцяє до 2015-го року поставити 100 рюкзаків. Чеботар на це погоджується, далі вони домовляються, що після Нового року МВС закупить ще 2 тис. штук. Варто відзначити, що син Авакова Олександр у телефонному коментарі стверджував, що вперше чує про відео з кабінету Чоботаря. Крім того, він запевняв, що не має ніякого відношення до поставок рюкзаків для потреб МВС.