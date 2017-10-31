Поліція перекрила квартал навколо будинку сина Авакова (відео)

У Харкові силовики оточили квартал навколо будинку, де проживає син голови МВС Олександр Аваков. Обшуки збіглися за часом з повідомленням про замінування цієї ж будівлі по вулиці Мироносицькій, 22, йдеться в сюжеті "Радіо Свобода".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 31 жовтня, з'явилася інформація, що детективи НАБУ проводять обшук у квартирі сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова.

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Пізніше в НАБУ заявили про затримання трьох осіб у рамках розслідування справи про розтрату більш як 14 млн грн при закупівлі рюкзаків для МВС. Серед затриманих - екс-заступник міністра внутрішніх справ, представник фірми-переможця тендеру з постачання рюкзаків і приватна особа.

Народний депутат Сергій Лещенко написав у Facebook, що сина Авакова затримано в Києві, тут же суд обиратиме йому запобіжний захід.

Разом з тим в МВС заявили, що дії НАБУ є політичними, а не юридично обґрунтованими.