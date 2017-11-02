Порошенко заявив, що домовився про безвіз із ОАЕ
Глава держави вважає, що це добра новина для українських туристів.
Президент Петро Порошенко під час візиту до Об'єднаних Арабських Еміратів домовився про безвізовий режим України з ОАЕ. Про це повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко у Facebook.
За його словами, відповідний меморандум було підписано за результатами переговорів Порошенка з прем'єр-міністром Об’єднаних Арабських Еміратів, правителем Емірату Дубай шейхом Мухаммедом бін Рашид Аль-Мактумом.
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«Це добра новина для українських туристів. Лише минулого року ОАЕ відвідало понад 112 тисяч українців», - зазначив Цеголко.
Як повідомляв УНІАН, 1 листопада Україна та Саудівська Аравія домовилися про спрощення візового режиму.
Раніше, президент України Петро Порошенко заявляв, що Україна готова працювати з Канадою у питанні безвізового режиму для своїх громадян.
"Ми зараз готові працювати з Канадою в плані досягнення безвізового режиму для українських громадян", - сказав Порошенко на спільній з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо прес-конференції в Торонто.