Порошенко заявив, що домовився про безвіз із ОАЕ

Президент Петро Порошенко під час візиту до Об'єднаних Арабських Еміратів домовився про безвізовий режим України з ОАЕ. Про це повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко у Facebook.

За його словами, відповідний меморандум було підписано за результатами переговорів Порошенка з прем'єр-міністром Об’єднаних Арабських Еміратів, правителем Емірату Дубай шейхом Мухаммедом бін Рашид Аль-Мактумом.

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«Це добра новина для українських туристів. Лише минулого року ОАЕ відвідало понад 112 тисяч українців», - зазначив Цеголко.

Як повідомляв УНІАН, 1 листопада Україна та Саудівська Аравія домовилися про спрощення візового режиму.

Раніше, президент України Петро Порошенко заявляв, що Україна готова працювати з Канадою у питанні безвізового режиму для своїх громадян.

"Ми зараз готові працювати з Канадою в плані досягнення безвізового режиму для українських громадян", - сказав Порошенко на спільній з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо прес-конференції в Торонто.