Експерти про Балогу і Ульянченко

Останні вихідні ознаменувалися двома політичними подіями в помаранчевому таборі – губернатора Київської області Віру Ульянченко обрали головою ради партії “Народний cоюз “Наша Україна”, яка останні місяці перебуває в «коматозному» стані, і глава Секретаріату Президента України Віктор Балога подав у відставку. Хто наступний очолить Секретаріат? Чи залишитися й надалі Балога з Віктором Ющенком? Чим допоможе «Нашій Україні» призначення Ульянченко? Про це ми запитали в політиків та експертів.

Ганна Герман, народний депутат, ПР:

УЛЬЯНЧЕНКО ВМІЄ З ВОРОГІВ РОБИТИ ДРУЗІВ

Відставка голова канцелярії Президента – не є аж така подія, що має впливати на життя в Україні. Один секретар відходить, інший приходить. Проте, на жаль, у нашій державі роль керівника СП завищена...

Гадаю, Балога залишиться з Президентом і допомагатиме йому на президентських виборах.

Щодо Віри Улянченко… Пам’ятаю часи, коли Олег Рибачук і Віра Ульянченко керували офісом Ющенка. Тоді робота цього офісу була досить ефективною. Вважаю, що Віра Іванівна дуже комунікабельна людина, вона вміє знаходити компроміс. Уміє з ворогів робити друзів. А це зараз Ющенкові дуже потрібно, бо йому наробили забагато ворогів.

Гадаю, що Віра – це дуже добрий вибір.

Чи буде вона главою СП? Мені важко сказати, але, гадаю, це була б не найгірша кандидатура. Мені ця жінка завжди імпонувала тим, що вона в найгірші для нас часи – у 2005 році – коли до нас ставилися як до ворогів, намагалася шукати компроміс і порозуміння з кожною людиною.

Ксеня Ляпіна, народний депутат, НУ–НС:

УЖЕ Є ПЕРШІ РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ УЛЬЯНЧЕНКО

Те, що Віктор Балога може очолити виборчий штаб Ющенка, – зі сфери фантастики. Це мені нагадує, як Єдиний центр проголошувався президентською партією... Тобто коли бажане Віктора Івановича видається за дійсне.

Чому? Бо для цього немає жодних політичних підстав. Тому що керівником штабу кандидата в Президенти може бути тільки політично прийнятна фігура.

Чому Балога подав у відставку? Тому що завалив роботу...

Щодо його наступника… Можу сказати тільки про критерії. Це не повинен бути самоцільний політик із самоцільними політичними амбіціями, а менеджер, котрий дбатиме про ефективність роботи Президента. Політик у такому інституті влади, як Президент України, має бути один – власне сам Президент. А всі інші – це персонал, що забезпечує його роботу.

Щодо Віри Ульянченко… Хочу зазначити, що Віру Іванівну призначили не з нуля. Вона вже більш як місяць разом з Романом Безсмертним працюють над тим, аби відродити організаційну структуру в «Нашій Україні». Уже навіть є перші результати цієї роботи – знову почали працювати виконкоми, стали погашати заборгованість із зарплати. Бо ідеологічною владою в партії був Президент, а ось технологічної влади не було.

Чи приведе Віра Іванівна «Нашу Україну» в ЄЦ? Категорично – ні! Вона про це чітко сказала. У неї таких планів нема, і ніхто перед нею не ставить таке завдання. Головне – це виконувати завдання Віктора Ющенка, бо він є беззаперечним лідером НСНУ.

Олександр Волков, колишній народний депутат:

ЧОГО-ЧОГО, А РОЗУМУ БАЛОЗІ НЕ БРАКУЄ

Те, що відставка Віктора Івановича мусолиться не перший день, свідчить про те, що у відносинах Ющенка та Балоги не все гаразд.

Розумієте, тут не посада Балоги основне, а чисто людські стосунки. Тільки довіра Ющенка до Балоги може тримати таку людину, як Віктор Іванович, на цій посаді.

Тож можна зробити висновок, що довіра погіршилася. Гадаю, сьогодні пік їхнього непорозуміння дійшов до найвищої точки.

Те, що Балога може очолити виборчий штаб Ющенка на президентських виборах, абсолютно не відповідає дійсності… Чого-чого, а розуму Балозі не бракує. Він розуміє, що на півзатоплений “Титанік” ставати капітаном немає жодного сенсу. Він цим не тільки дискредитує свою політсилу, яку неформально очолює, а й себе, тому що він не зможе добитися позитивного результату для колишнього шефа. Тож я не вірю в те, що Балога може очолити виборчу кампанію Ющенка.

Ходить багато домислів щодо наступного глави СП… Проте я вважаю, що серед тих претендентів, які називаються, найпотужнішою є постать Віри Ульянченко. Але не розумію, чи їй потрібно це робити. Вона зараз на своєму місці, то, гадаю, сенсу переходити в адміністрацію Президента немає. Тим більше, що створити їй свою команду не дадуть, а йти підгрібати за кимось сміття вона не буде і не зможе.

Адміністрація Президента – це не є команда однодумців, там кожен сам по собі. Там вибудовуються стосунки між заступниками глави Секретаріату й керівниками управлінь не з главою СП, а саме з Президентом. Тому на її місці, я б цього не робив.

Ігор Тарасюк і Роман Безсмертний – це слабенькі люди для такої посади.

Якщо Ющенко прийме абсолютно безглузде рішення балотуватися на посаду Президента, то керівник його адміністрації має бути керівником його виборчого штабу.

Безсмертний уже був на цій посаді, він довів, що абсолютно не придатний до такої роботи, Тарасюк у принципі не здатний робити такі політичні кроки. Він бізнесмен, тож нехай і займається своєю справою. Тому я не бачу, достойної кандидатури, крім Віри Ульянченко.

Гадаю, доля «Нашої України» з Вірою Ульянченко не дуже зміниться… Усе-таки керівником партії залишається Ющенко і саме від нього залежать реформи, які мають відбутися в цій політсилі.

Президентські вибори не за горами, після них НУ не матиме навіть тої сили, яку має сьогодні. Думаю, ця партія закінчить, скажу так скромно, своє існування як та «Єда» (“За Єдину Україну”), яку робив Кучма.

Олесь Доній, народний депутат, НУ–НС (Народна самооборона):

ДЛЯ БАЛОГИ ЗАЛИШИТИСЯ БЕЗ ЗАХИСТУ ПРЕЗИДЕНТА НЕБЕЗПЕЧНО

У Балоги сильна хватка, і якщо він допоможе набрати Ющенкові один-два відсотки, то буде добре. Але не більше. Тож я б не радив Ющенку йти на вибори.

Очолити виборчий штаб Ющенка для Балоги було б найкращим варіантом. Таким чином він би не випав з команди Ющенка, бо якщо він піде від нього остаточно, проти нього вестимуть війну всі. А так він перебуватиме під його певним захистом.

Тому, за ідеєю, навіть відставка з голови Секретаріату не повинна означати повний розрив відносин з Віктором Ющенком. Якщо Ющенко з відходом Балоги майже нічого не втрачає, то для самого Балоги залишитися без Президента – небезпечно.

Щодо нового призначення… У ЗМІ вже називають кілька кандидатів, проте, гадаю, рішення Ющенка може бути цілком несподіваним. На що-що, а на неординарні, спонтанні кадрові рішення Ющенко здатен.

«Наша Україна» переживає зараз найгірші часи, і реальне політичне лідерство Віктора Ющенка не призвело до консолідації політеліти в самій партії. Тож не думаю, що Віра Ульянченко спроможна на велику реорганізацію в партії. Вона хороший менеджер і не більше. Насправді зараз чимало залежить від поведінки В’ячеслава Кириленка. Сила, яку він започаткував: «За Україну» – це сепаратний рух для НУ. Будь-яка нова політична сила має бути поза межами партії.

Опитувала Ксеня Лесів